Ofrece la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH certificación internacional del Oxford Test of English

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de su Diplomado de Inglés, es el único centro certificador del Oxford Test of English en el Estado de Chihuahua, ofreciendo a la comunidad una oportunidad de obtener una certificación internacional de alto prestigio.

El Oxford Test of English es una evaluación estandarizada que mide de manera precisa la habilidad para una comunicación efectiva en inglés en entornos académicos, profesionales y sociales. Esta certificación es expedida por la Universidad de Oxford y cuenta con validez vitalicia, lo que la convierte en una herramienta clave para el desarrollo académico y laboral de quienes la obtienen.

Las personas interesadas en certificarse pueden acercarse directamente a las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras o bien comunicarse al teléfono (614) 413-54-50, extensiones 3805 y 3842, donde recibirán información detallada sobre el proceso y los requisitos para obtener esta certificación.