Ofrece Gobierno del Estado servicio de licencias a través de unidad móvil en Ciudad Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, extiende una invitación a la comunidad juarense para que realice la solicitud de visita de la Unidad Móvil de Licencias, con el fin de brindar el servicio, ya sea de renovación o de primera vez, en espacios más cercanos a la ciudadanía, facilitando el acceso a este trámite sin necesidad de trasladarse a oficinas fijas.

Estefanía Moreno, delegada de la Coordinación Estatal de Licencias en Ciudad Juárez, señaló que esta medida permite acercar los servicios a centros de trabajo, instituciones educativas y colonias, como parte de la política pública orientada a ofrecer una atención más cercana, ágil y humana a la comunidad.

Además, mencionó que mediante este servicio las y los ciudadanos pueden realizar su trámite de licencia por primera vez o de renovación de manera rápida y accesible, sin necesidad de trasladarse a las oficinas, lo que contribuye a optimizar tiempos, reducir costos de traslado y brindar mayor comodidad a las personas usuarias.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas de la Coordinación Estatal de Licencias en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, también conocida como Pueblito Mexicano, para agendar una fecha acorde a la disponibilidad.

Para fechas próximas, el calendario incluye una visita a la colonia Azteca el miércoles 18 de marzo, así como la participación el sábado 21 de marzo en la Feria de Salud y Servicios por parte del Gobierno del Estado.

De igual manera, la Unidad Móvil de Licencias estará presente el miércoles 25 de marzo en la Feria de Servicios de Salud para la Mujer, organizada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) por instrucción de su titular, Gilberto Loya. Asimismo, el jueves 26 de marzo la UM estará presente en la planta 4 de la empresa ADIENT.