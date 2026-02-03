Oficializan la candidatura de Bachelet a la ONU con respaldo de Brasil y México

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció desde el palacio de La Moneda que este lunes se formalizará en Nueva York la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, con apoyo conjunto de Brasil y México.

El mandatario destacó el respaldo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que definió como una señal de compromiso regional con el multilateralismo y la gobernanza global, mientras que Bachelet agradeció el apoyo y afirmó sentirse “muy honrada” de asumir la candidatura con aval de los tres países.

