Oficializan la candidatura de Bachelet a la ONU con respaldo de Brasil y México

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció desde el palacio de La Moneda que este lunes se formalizará en Nueva York la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, con apoyo conjunto de Brasil y México.

Un honor, un orgullo y una tremenda oportunidad para América Latina. Chile, Brasil y México se suman al respaldo de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. pic.twitter.com/jZmbeAJNC2 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 2, 2026

El mandatario destacó el respaldo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que definió como una señal de compromiso regional con el multilateralismo y la gobernanza global, mientras que Bachelet agradeció el apoyo y afirmó sentirse “muy honrada” de asumir la candidatura con aval de los tres países.