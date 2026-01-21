Obtiene Marco Bonilla primer lugar nacional en trabajo y desempeño

El trabajo constante, la cercanía con la gente y los resultados visibles colocan a Marco Bonilla como el alcalde mejor evaluado de México, de acuerdo con la más reciente Evaluación Nacional de Alcaldes correspondiente a enero de 2026, elaborada por la casa encuestadora RUBRUM.

Según este estudio, el alcalde de Chihuahua Capital obtuvo la calificación más alta a nivel nacional en trabajo y desempeño, superando a presidentes municipales de todo el país, lo que refleja el respaldo ciudadano a una forma de gobernar que da resultados y responde a las necesidades reales de las familias.

Este primer lugar es reflejo de una administración que ha puesto orden, trabaja con planeación y mantiene una relación directa con la ciudadanía, atendiendo de manera permanente los temas que más impactan la vida diaria: servicios públicos, seguridad, obra pública y atención cercana.

La evaluación confirma que el modelo de gobierno encabezado por Marco Bonilla ha consolidado a Chihuahua Capital como un municipio con rumbo claro, donde las decisiones se traducen en resultados y donde la ciudadanía reconoce el esfuerzo diario.

El reconocimiento nacional refrenda la confianza de la gente y confirma que cuando hay trabajo, cercanía y resultados, se nota. Chihuahua avanza y hoy es referente de buen gobierno en México.