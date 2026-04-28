Aprueba Congreso reforma de Alfredo Chávez para hacer más accesibles las escuelas

El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma impulsada por el diputado del PAN, Alfredo Chávez Madrid, para que las escuelas de Chihuahua cuenten con mejores condiciones de acceso para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y puedan moverse dentro de los planteles con mayor seguridad.

La reforma modifica el artículo 5 de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, para que la construcción, mantenimiento y mejora de escuelas considere rampas, accesos, espacios comunes y adecuaciones que puedan ser usadas por todas las personas.

El legislador señaló que esta modificación responde a una necesidad real en los centros educativos, donde la falta de accesos adecuados puede limitar la participación de estudiantes con discapacidad. En Chihuahua, de acuerdo con el dictamen, más de 167 mil personas viven con alguna discapacidad. “Ninguna niña, niño o adolescente debe quedar fuera de su escuela por falta de accesos adecuados”, expresó.

El dictamen se alinea con la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La reforma no crea un nuevo programa de gasto, sino reglas más claras para que las escuelas se planeen y mejoren pensando en todas y todos.