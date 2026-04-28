Declaran al 2027 como “Año del Centenario de la Fundación del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, tierra de las Tres Culturas”

Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen que contiene la declaratoria para que se nombre al 2027 como Año del Centenario de la Fundación del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, tierra de las Tres Culturas.

Este documento, fue presentado ante el Pleno por el diputado Saúl Mireles Corral, integrante de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y quien detalló que, con ello, se instruye a las instituciones públicas dependientes de los tres Poderes del Estado y Organismos Constitucionales Autónomos, así como a los 67 Ayuntamientos, a que impriman la leyenda referida en documentos oficiales, durante el 2027.

Se detalló que estas acciones constituyen un reconocimiento institucional a los procesos históricos, sociales, económicos y culturales que dieron origen al municipio, así como a la identidad colectiva de sus habitantes, mismo que se vincula a la transformación del régimen de tenencia de la tierra en la región noroeste del estado, particularmente en los terrenos de la antigua Hacienda de Bustillos.

Con la organización de grupos agraristas, bajo el liderazgo de Belisario Chávez, impulsaron la dotación de tierras y la conformación de uno de los primeros ejidos en la entidad, mientras que, en 1922, se registraría la llegada de comunidades menonitas provenientes de Canadá, cuyo establecimiento introdujo prácticas agrícolas y modelos productivos para la región.

La entonces localidad de San Antonio de los Arenales, experimentó un crecimiento significativo a partir de la instalación de la estación ferroviaria, lo que favoreció la convergencia de diversos grupos sociales: mestizos, menonitas y población rarámuri, cuya interacción dio lugar a una configuración plural que sustenta el reconocimiento actual de Cuauhtémoc como el “Municipio de las Tres Culturas”.

“En virtud de que en el 2027 se cumplirán cien años de la fundación del municipio, este órgano de gobierno considera procedente y justificada la conmemoración oficial del acontecimiento mediante la declaración del año correspondiente y la instrucción de incorporar la leyenda alusiva en los documentos oficiales de las instituciones del Estado”, concluyó.