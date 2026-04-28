Paso superior a Aldama registra 62% de avance: Sindicatura

La Síndica Municipal, Olivia Franco, informó que la Sindicatura inspeccionó la obra del paso superior ubicado en la carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea, la cual presenta un avance del 62%, como parte de las acciones permanentes de vigilancia del ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, señaló que se acompañó a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua en la revisión de esta obra, en el marco de la auditoría a los recursos correspondientes a la Cuenta Pública 2025.

Durante la inspección, se dio seguimiento puntual al desarrollo físico del proyecto, así como a la correcta aplicación de los lineamientos establecidos, a fin de que la obra avance conforme a lo programado y bajo criterios de eficiencia y legalidad.

La Síndica destacó que la labor de la Sindicatura se centra en una supervisión preventiva que permita identificar oportunamente áreas de mejora y fortalecer los mecanismos de control institucional.

“Nuestro compromiso es vigilar que cada obra se realice con transparencia, eficiencia y en apego a la ley, verificando que los recursos públicos se utilicen correctamente en beneficio de la ciudadanía”, declaró.

Finalmente, subrayó que estas acciones contribuyen a generar mayor certeza en la ejecución de proyectos estratégicos, al tiempo que fortalecen la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones.