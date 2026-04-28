Arranque de puente Palestina será en junio; señala CMIC

Juan Carlos Montaño Arreola, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dio a conocer que la primera obra del estado en realizarse será en junio.

Será el Puente en Avenida Fuerza Aérea y avenida Palestina la primera obra de arranque, de las que dio a conocer el Gobierno Estatal para la ciudad.

“Esperamos que los siguientes puentes también ya se desencadenen porque nuestros afiliados están listos para participar en las licitaciones y tener obra”, comentó.

Para finalizar Montaño comentó que esta fecha aproximada la ha señalado el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) Jorge Chánez.