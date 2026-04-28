Aprueba Congreso del Estado reforma constitucional en materia de feminicidio

Diputadas y diputados de la 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Feminicidios e Igualdad Sustantiva, mediante el cual se avala la minuta enviada por el Honorable Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio.

El documento fue leído ante el Pleno Legislativo por la diputada Jael Argüelles Díaz, quien señaló que la reforma tiene como propósito facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio, a fin de establecer criterios homogéneos en la tipificación, investigación, sanción y reparación del daño en todo el país.

Agregó que actualmente existen diferencias significativas en la regulación del delito de feminicidio entre las entidades federativas, lo que impacta en la eficacia de su persecución y en el acceso a la justicia para las víctimas, generando condiciones de desigualdad en la respuesta institucional.

Es por lo anterior que la armonización normativa permitirá establecer un marco común que fortalezca la actuación de las autoridades investigadoras y jurisdiccionales, facilite la coordinación entre entidades y contribuya a una aplicación más uniforme de la ley.

En este sentido, la Minuta refiere la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. …

I. a XX….

XXI. …

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Con ello, el Congreso del Estado de Chihuahua se suma al proceso de reforma constitucional previsto en el artículo 135 de la Constitución Federal.