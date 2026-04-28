“Más trabajo y menos grilla; aún no estamos en tiempos electorales, funcionarios deben enfocarse en sus cargos”: Alma Portillo

Alma Portillo, diputada local de Movimiento Ciudadano, pidió a los funcionarios, en especial a los encargados de las Juntas Municipales de Agua, a que dejen la grilla y se centren en el trabajo, pues aún no son tiempos electorales.

“A los titulares de las Juntas de Agua, hago el llamado a enfocarse en el trabajo, porque en Chihuahua sabemos que uno de los temas más delicados es precisamente la falta de agua, y no únicamente en las escuelas, sino en los hogares”, explicó Portillo Lerma.

La legisladora parralense recalcó que “la falta de agua es un tema que debemos de solucionar, es un tema en el que debemos trabajar en conjunto para que la ciudadanía tenga acceso al agua potable 24 horas al día, siete días a la semana, en las escuelas, que es un tema sumamente dedicado para las y los niños chihuahuenses y para nuestros jóvenes, que muchas veces la falta de agua pues sí afecta su educación diaria”.

“Más trabajo y menos grilla. Un tema que también quiero recalcar es que aún no estamos en tiempos electorales, aún estamos muy temprano para estarnos promocionando de tal manera. Ahorita Y creo que siempre la ciudadanía lo que más agradece es el trabajo. No ver caras en bardas, en espectaculares. La gente agradece el trabajo y agradece la mejora de vida que podamos brindar por medio del trabajo”, finalizó Alma Portillo.