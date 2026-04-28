Impulsa Municipio movilidad en la Capital; avanza la construcción de las tres soluciones viales

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, informó sobre los avances en la construcción de tres soluciones viales que beneficiarán el traslado de miles de ciudadanos, como parte del plan estratégico de conectividad de Chihuahua Capital.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, indicó que el Paso Superior de carretera Chihuahua–Aldama y la avenida Fuerza Aérea avanza conforme a lo planeado. Las cuadrillas trabajan en la conformación de la losa superior, así como en el detallado de los distintos elementos del puente y la glorieta. Asimismo, señaló que en los próximos días se llevará a cabo la colocación de trabes, por lo que se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona.

Por su parte, en el Paso Superior de la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, se realizan trabajos de cimbrado, armado y colado de la losa superior del puente, así como la construcción y detallado de las rampas de acceso y descenso. Además, se avanza en la ampliación de carriles sobre la avenida de las Industrias y en la instalación de tubería para drenaje pluvial.

En la Gaza de Incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, se trabaja en la colocación de acero en columnas de apoyo; además, continúa el suministro de placa de acero y la fabricación de vigas para el arco en taller. De manera paralela, se mantiene la modernización de la línea de agua potable en el cruce de la lateral del periférico de la Juventud y el bulevar Ortiz Mena.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, refrenda su compromiso de impulsar obras de alto impacto que mejoren la movilidad de la ciudad, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.