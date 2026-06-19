Grupo D Mundial 2026: Estados Unidos cumple ante Australia y también pasa a 16vos

Estados Unidos reafirmo su gran momento en el Mundial 2026 tras imponerse 2-0 frente a su similar de Australia en el Estadio Seattle, en donde aseguró su liderato en el Grupo D y se clasificó a la ronda de 16vos de final.

El conjunto de las Barras y las Estrellas, dirigido por Mauricio Pochettino, supo imponer condiciones frente a su público y aprovechar las concesiones defensivas del rival para manejar el encuentro a su favor desde el primer tiempo.

El capitán y referente del equipo estadounidense, Christian Pulisic, no estuvo presente en este partido por una lesión en la pantorrilla.

El conjunto estadounidense se puso al frente gracias a un autogol de Cameron Burgess al minuto 9. El defensor australiano intentó cortar un centro peligroso de Folarin Balogun en el área pero terminó enviando el balón al fondo de su propia portería.

Al minuto 43, el defensor Alex Freeman aprovechó un rebote en el área para marcar el 2-0 a favor de la escuadra de los Estados Unidos en Seattle.

Con información de López-Dóriga Digital