Obtiene Fiscalía primera sentencia por el delito de Desplazamiento Forzado en el estado de Chihuahua

Integrante de un grupo criminal fue sentenciado a 32 años y seis meses de prisión

Obligaron a una familia del municipio de Guerrero a abandonar todos sus bienes tras amenazas y robos constantes

El pasado miércoles 18 de marzo del presente año, la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas obtuvo una sentencia condenatoria en contra de José Armando M. Q., integrante de un grupo criminal que mediante acciones constantes de robos y amenazas, obligaron a una familia del municipio de Guerrero a abandonar sus posesiones para salvaguardarse.

El Tribunal de Enjuiciamiento le dictó una pena de prisión de 32 años y seis meses de prisión por el delito de Desplazamiento Forzado, convirtiéndose en la primera sentencia de su tipo, luego de que este delito fuera tipificado en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con los antecedentes del caso, en el año 2023 se inició una investigación en contra de este sentenciado, así como de diversos sujetos que forman parte de un grupo criminal que opera en el municipio de Guerrero, Chihuahua, por hechos que constituyen este delito.

La familia víctima, es integrada por 4 hermanos, la madre, esposas, hijos y yernos, misma que fue desplazada de su lugar de residencia, toda vez que sufrieron múltiples robos a casa habitación, robos de ganado y otros semovientes, robos de vehículos, siendo despojados de sus bienes y sufrieron amenazas de muerte, sin que hasta la fecha puedan regresar a sus hogares y lugar de sustento económico, por el grave peligro que corren, al igual que otras familias.

Razón por la cual, la Fiscalía realizó una investigación en contra de José Armando M. Q., y diversos sujetos que integran el grupo criminal.

Por lo que, una vez finalizado el juicio oral 50/2025 se logró que el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, le impusiera la pena de 32 años y seis meses de prisión por estos hechos.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas refrenda su compromiso de investigar y combatir delitos de alto impacto y conmina a la población a denunciar ese tipo de hechos para que no queden impones.