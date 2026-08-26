Obtiene FGR sentencia de 10 años de prisión contra una persona por transportar 129 migrantes indocumentados

Chihuahua, Chih.— La Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra Ernesto “N”, por el delito de transporte en territorio nacional de 129 personas en situación migratoria irregular.

A través de un procedimiento abreviado, un juez de Control también impuso al sentenciado una sanción de 6 mil 250 días de multa, equivalente a 678 mil 562 pesos.

La investigación inició a partir de un Informe Policial Homologado elaborado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes durante una revisión en el Puesto Militar de Seguridad 35-3 Janos detectaron un tractocamión.

Al inspeccionar la caja refrigerada del vehículo, los elementos localizaron a 129 personas de origen extranjero, entre ellas menores de edad y ciudadanos de diversas nacionalidades. Ernesto “N” fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

La FGR señaló que continuará con las acciones de investigación y persecución de los delitos del fuero federal.