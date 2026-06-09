Obtiene FEM sentencia de 50 años de prisión dictada a homicidas de una pareja

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión, dictada en contra de Carlos Ismael E. S., Víctor Abraham S. G., Julio César R. M., Alfredo A. R., y Marcos Eduardo S. S., por el delito de homicidio calificado.

En un juicio oral, agentes del Ministerio Público de la FEM, demostraron que los ahora sentenciados agredieron físicamente a una mujer y un hombre, hasta privarlos de la vida, en hechos registrados el viernes 13 de octubre del año 2022 entre las colonias Manuel J. Clouthier y San Francisco, en Ciudad Juárez.

Los cinco responsables de la muerte de la pareja fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y se procedió penalmente en su contra.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Carlos Ismael E. S., Víctor Abraham S. G., Julio César R. M., Alfredo A. R., y Marcos Eduardo S. S, quienes en la audiencia de individualización de sanciones recibieron la sentencia que purgarán en el CERESO número tres.

Además, fueron condenados a pagar la cantidad de 2 millones 634 mil 640 pesos, por concepto de la reparación del daño.