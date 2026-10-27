Asegura AEI 160 kilogramos de mariguana en Guadalupe y Calvo

•⁠ ⁠La droga quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en el destacamento del municipio de Guadalupe y Calvo, aseguraron 160 kilogramos de marihuana.

Los agentes de investigación localizaron 30 paquetes confeccionados en hule trasparente y cinta adhesiva color café, y dos costales de nylon de color blanco, que contenían el enervante, que estaban a un costado del camino de terracería que conduce de Baborigame a la localidad de San Juan Nepomuceno, entre la maleza.

En apego a los protocolos de actuación, la droga fue asegurada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente en las acciones que permitan garantizar la seguridad de la población.