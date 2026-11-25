La investigación aborda este tipo de violencia dentro de las aulas y propone brindar apoyo desde la institución.

Alumnas del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales (GICS) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, campus Juárez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua obtuvieron el primer lugar de entre 100 investigaciones que fueron presentadas en la Feria Estatal de Ciencias e Ingeniería (FECI) 2026 en Chihuahua capital.

Con una investigación sobre la violencia durante el noviazgo al interior de las aulas universitarias, las participantes lograron el triunfo en su categoría, por lo que el rector de la Universidad, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, las felicitó y solicitó entablar una plática para dar seguimiento al tema.

Itzel Ferman Méndez, Sarahí Sosa Palma, Karen Zapata Rincón, y Paola Pardo Chávez, asesoradas por el maestro investigador, Dr. Daniel Sierra Carpio, llegaron a la conclusión de que es necesario que la universidad sea capacitada para lograr identificar los casos de violencia que se pudieran presentar en las aulas y brindar el apoyo de manera inmediata para evitar que las situaciones escalen a escenarios más graves.

Las integrantes del grupo GICS aseguran que los resultados de su investigación son indicadores que les han ayudado a establecer algunos puntos para incluso poder plasmarlos en un folleto que ayude de manera preventiva a lograr la identificación de la violencia que se sufre y a donde poder acudir para el apoyo de las y los afectados.

Finalmente, Itzel, Sarahí, Karen y Paola, resaltaron que lejos de que la víctima llegue a sentir culpa, vergüenza o enfocarse en el que va a decir su red de apoyo, se acerquen, expongan la situación que viven y así busquen el apoyo para lograr salir de esa rutina de violencia y mejorar incluso su salud mental y emocional.