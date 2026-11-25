El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicó 4.8 millones de dosis contra la influenza y 1.1 millones contra COVID-19 durante el primer mes de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, con la que busca prevenir complicaciones graves entre la población vulnerable.

El coordinador de Programas Médicos de la División de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades del IMSS, Enrique Alcalá Martínez, informó que la jornada inició el pasado 12 de octubre y concluirá el 2 de abril de 2027, con una meta de aplicar 17.7 millones de vacunas contra influenza y 7.4 millones contra COVID-19.

La campaña está dirigida principalmente a niñas y niños de seis a 59 meses de edad, personas adultas mayores de 60 años, así como población con factores de riesgo, entre ellos diabetes descontrolada, inmunodeficiencias, cardiopatías, mujeres embarazadas y personal de salud.

Además de las inmunizaciones contra influenza y COVID-19, el Instituto contempla la vacuna contra neumococo para adultos mayores de 60 años que no la hayan recibido anteriormente, así como para niñas y niños conforme a su esquema básico. También se incorporó la protección contra el virus sincitial respiratorio para mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, a fin de transferir defensas a sus bebés durante los primeros seis meses de vida.

El IMSS dispone de alrededor de ocho mil puntos de vacunación en unidades médicas urbanas y rurales de primero, segundo y tercer nivel, además de módulos en centros comerciales, escuelas y empresas, así como brigadas extramuros para ampliar la cobertura.

Las vacunas contra influenza y COVID-19 se aplican de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas, en las Unidades de Medicina Familiar, mientras que las unidades de tiempo completo también ofrecen el servicio durante los fines de semana.

El funcionario invitó a la población a acudir oportunamente antes de que se intensifiquen las bajas temperaturas y recordó que la vacunación está disponible incluso para personas que no cuentan con seguridad social, siempre que cumplan con los criterios establecidos para cada inmunización.