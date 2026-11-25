Vecinos de la colonia Ampliación Nuevo Triunfo acudieron este miércoles a Palacio Municipal para agradecer a la regidora del PRI, Rosy Carmona las gestiones realizadas durante años para avanzar en la regularización de sus terrenos y obtener certeza jurídica sobre su patrimonio.

Durante la sesión de Cabildo, en el punto número siete del orden del día, se sometió a consideración la aprobación del estudio de planeación urbana denominado Ampliación Nuevo Triunfo, que contempla un cambio de uso de suelo en varias hectáreas de esta zona, paso necesario para que las familias puedan continuar con el proceso de regularización.

En entrevista, la regidora de la Comisión de Desarrollo Urbano explicó que el trabajo se ha realizado de la mano con los habitantes, entre ellos la líder de la colonia, Herendia Yescas, así como con Pancho Salcido, quienes han acompañado las gestiones para que las familias puedan avanzar en este procedimiento.

Carmona señaló que, aunque muchos vecinos ya cuentan con la posesión de sus terrenos, durante años han carecido de escrituras y de certeza jurídica, situación que les impide tener plenamente reconocido su patrimonio.

Con la aprobación del estudio y el cambio de uso de suelo, se busca que posteriormente cada vecino pueda realizar de manera individual los trámites correspondientes ante Gobierno del Estado, a través de Desarrollo Urbano, para avanzar hacia la regularización y escrituración de sus propiedades.

La regidora destacó que este proceso representa la culminación de años de gestiones y un avance significativo para las familias de Ampliación Nuevo Triunfo, que buscan finalmente contar con documentos que les brinden seguridad jurídica sobre el lugar donde viven y han construido su patrimonio.