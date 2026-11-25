El diputado local del PAN y representante del Distrito 14, Saúl Mireles, destacó el evento que ayer encabezó el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, en la región noroeste del estado, en donde a decir del legislador panista, no ve inconveniente para concretar la alianza con el PRI y así apoyar la candidatura de Bonilla Mendoza.

Respecto al evento del futuro candidato a la gubernatura de Chihuahua, Mireles narró que ahí se concentró “la militancia de los municipios de Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Galeana e Ignacio Zaragoza, un encuentro con el panismo, que no solo fue panismo, tengo que decirlo de esa manera, también hubo sociedad civil y también inclusive estuvo gente del Partido Revolucionario Institucional, que fueron a escuchar el proyecto que trae nuestro coordinador”.

Asimismo y ante la candidatura común que se concretaría entre el PAN y el PRI en torno a Marco Bonilla, el diputado Mireles dijo que “no va a tener ningún inconveniente. Lo que han manifestado los líderes, las dirigencias, es que estamos ya a días de que se pueda asignar. Entonces, creo que va muy bien a lo largo y ancho del estado y que ya en próximos días podremos ya ver formalizada esta cuestión”.