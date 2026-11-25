AMDA Chihuahua expresó su preocupación por las modificaciones al Impuesto Sobre la Renta relacionadas con deducciones y pagos provisionales para determinadas empresas.

Advirtió que una mayor presión fiscal puede reducir la capacidad de las agencias para invertir, operar y conservar empleos, ya que trabajan con márgenes de utilidad reducidos. De acuerdo con estimaciones de AMDA Nacional, alrededor de tres de cada diez distribuidoras del país podrían enfrentar riesgos para su viabilidad y más de 70 mil empleos estarían comprometidos.

Son proyecciones nacionales, no cierres confirmados ni cifras específicas de Chihuahua. La Asociación recordó que las agencias generan empleos directos y actividad para proveedores, además de ofrecer mantenimiento, refacciones y garantías. Señaló también la importancia de proteger toda la cadena del sector automotor en Chihuahua, desde motores y autopartes hasta la distribución.

AMDA Chihuahua informó que expuso su postura a los diputados y senadores del estado y reiteró su llamado a mantener el diálogo para lograr reglas fiscales que permitan recaudar sin comprometer la inversión y las fuentes de trabajo.