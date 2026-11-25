Alcohólicos Anónimos cumplirá 60 años de existencia en Chihuahua y realizará una serie de pláticas especiales que se realizarán este fin de semana.



Al ser anónimos se reserva su identidad con el fin de llamar a la reflexión con el consumo de alcohol.

“Habemos muchas personas que hemos salido del alcoholismo y hoy en la actualidad hay grandes problemas de alcoholismo en la localidad por lo cual daremos un mensaje”, comentaron.

Ángel integrante de la comunidad de doble A destacó que se celebran 6 décadas en donde se han cambiado muchas vidas de hombres y mujeres que encontraron una vida distinta.

“Doble A” es un programa de experiencia y la manera de dejar de beber y mantenerse sobrios con un punto fundamental para apoyar a otras personas.



En su testimonio Danilo un integrante joven destacó que el buscar ayuda no es sinónimo de debilidad sino de un esfuerzo por salir de una enfermedad.



Destacaron que actualmente existe un gran número de jóvenes que son víctimas del alcohol como parte de un proceso “social” que los ha llevado a los excesos.

El evento de mensaje se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre a partir de la 1 de la tarde, la entrada es gratuita en el plantel 1 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua localizado en el bulevar Díaz Ordaz y calle Juárez.