El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda recibió en su despacho al equipo de robótica Devolt Robotics Team, de la Prepa TecMilenio.

Las y los jóvenes que conforman el equipo ganaron los Playoffs del FIRST Tech Challenge (FTC), donde además lograron su ingreso al Salón de la Fama por su participación.

De la Peña Grajeda mencionó que le llena de orgullo convivir con jóvenes que demuestran todo lo que se puede lograr con talento, disciplina y trabajo en equipo.

“Chihuahua tiene mucho futuro cuando sus jóvenes se atreven a crear, competir y llevar sus ideas cada vez más lejos. ¡Muchas felicidades por este gran logro!”, expresó el secretario en sus redes sociales.