El titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, acudió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso local, con la finalidad de exponer el Informe del tercer semestre de cuenta pública del Gobierno del Estado, así como los avances en las auditorías realizadas.

Acosta Félix informó que “a petición de los diputados y diputadas de la Comisión de Fiscalización, nos pidieron que presentáramos el avance en la ejecución del programa anual de auditoría. Todavía va a ser un informe parcial y cuantitativo. No vamos a poder informar sobre los resultados, en razón de que en este momento los entes que fueron auditados han sido notificados de los hallazgos preliminares y tienen un tiempo para poder dar respuesta, y en razón de esa respuesta, nosotros podemos confirmar si solventan el hallazgo o se convierte en una observación y de ahí una acción”.

“Eso por una parte, y por otra parte, los diputados y diputadas están interesados en que presentemos un informe en relación con el avance en la recaudación del Impuesto Sobre la Nómina”, añadió el Auditor Superior del Estado, quien explicó que “esta información está relacionada con los informes que en forma trimestral nos envía la Secretaría de Hacienda y en razón de ello, pues vamos a responder ese requerimiento que está haciendo la Comisión”.

A continuación el Informe presentado por el Auditor: