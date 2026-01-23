Nueve muertos tras explosión en un laboratorio de cocaína en Colombia

Bogotá. Una explosión en un laboratorio de cocaína dejó nueve muertos y ocho heridos en el Pacífico colombiano, en una zona cercana a la frontera con Ecuador, informó el gobierno regional este viernes.

Según las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá, a unos 60 kilómetros del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), zona de producción de cocaína y con fuerte presencia de grupos armados ilegales.

El laboratorio artesanal “no es legal”, “pero siempre se deben respetar los derechos humanos y a la vida” , declaró Fredy Andrés Gámez, secretario del gobierno regional de Nariño.

Los sobrevivientes presentan severas quemaduras. Las víctimas trabajaban para una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 y que dialoga con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

“Por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas (…) el lugar se incendió en cuestión de segundos”, escribió el grupo ilegal en un comunicado.

El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, ha sido por décadas crucial en la producción de coca y en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos.

“¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”, reclamó este viernes el presidente Petro desde Tumaco, en un discurso contra los cultivos ilícitos.