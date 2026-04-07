Noroña y Corral tienen una fijación misógina con la Gobernadora; si los vemos, les vamos a decir que chinguen su madre: Alfredo Chávez

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, afirmó que los senadores de Morena, Gerardo Fernández Noroña y Javier Corral, tienen una fijación misógina con la gobernadora Maru Campos, “así que si los vemos, les vamos a decir lo que pensamos: que chinguen su madre”.

“Noroña es el claro ejemplo de lo que se ha convertido la 4T. Noroña, de no pagar cinco pesos una gasolinera, viaja en primera clase y no está mal viajar en primera clase en un avión. Lo que pasa es que es la cobardía, es el sinsentido, es la doble moral que tiene. Yo le diría a Noroña que primero vea lo que se está haciendo en Chihuahua antes de hablar de la gobernadora. Y también lo tengo que decir fuerte y claro, hay una fijación en contra de la gobernadora machista, violentadora, de Noroña y de Javier Corral. Es el mismo grupo de La Barredora que quiere venir a Chihuahua”, enfatizó Chávez Madrid.

El coordinador legislativo argumentó que “las mismas actitudes misóginas y machistas de Javier Corral las tiene Noroña. No nomás con las gobernadoras y con otras compañeras de su mismo partido y su misma bancada y otros partidos. Entonces, Noroña es un personaje que ya no debe estar en la política, se volvió loco, no tiene calidad moral. Ni Javier Corral. que se vendió por unas cuantas monedas, como dice la canción”.

Asimismo, Alfredo Chávez dijo que “un día cuando lo encontremos, sencillamente y muy tranquilamente y humildemente, como somos aquí en Chihuahua, de frente, sin tanta alharaca, le vamos a decir lo que pensamos: que chinguen su madre”.