Nogaleros reconocen a Policía Municipal por operativo “Cosecha Segura” en Chihuahua

Chihuahua.- Integrantes de la Asociación de Productores de Nuez (APRONUEZ), reconocieron la labor preventiva realizada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), durante la reciente temporada a través del operativo “Cosecha Segura”.

Productores nogaleros entregaron un reconocimiento a las y los agentes del grupo de la Policía Rural que participaron en labores de vigilancia desde el mes de noviembre, en las comunidades rurales que integran el municipio donde se ubican diversas huertas.

El operativo consistió en recorridos constantes para brindar protección a cientos de trabajadores temporales que se establecen en la región durante la cosecha, así como a vecinos y productores de comunidades donde numerosas familias dependen directamente de esta actividad agrícola.

Durante el evento, el presidente de APRONUEZ, Juan Rubén Barrio, destacó que el acompañamiento de la Policía Rural fue fundamental para garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad de productores, trabajadores y sus familias, fortaleciendo así el desarrollo de la actividad nogalera en el municipio.