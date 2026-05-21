No voy a contestar: Efraín Juárez explota contra reportero

Pumas está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia y, bajo la dirección de Efraín Juárez, el equipo universitario llega a la Gran Final del Clausura 2026 con la mentalidad de campeón. En la conferencia previa al choque contra Cruz Azul, Juárez fue tajante: aquí no se habla de derrotas, solo de sueños y de la oportunidad de dejarlo todo en la cancha.

El estratega auriazul no se anduvo por las ramas cuando un reportero intentó poner sobre la mesa el fantasma de la derrota. Juárez, con la seguridad de quien conoce el vestidor, cortó de tajo cualquier especulación y dejó claro que el único objetivo es ganar el primer partido.

“No voy a contestar suposiciones, tengo en la cabeza solo un objetivo: el primer partido. Déjame ilusionarme, déjame disfrutar”, soltó ante los medios.

Información tomada de Soy Fútbol