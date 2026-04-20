‘No teníamos información de esa colaboración’: Sheinbaum sobre muerte de agentes de EU en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no tenía información sobre la colaboración entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, tras la muerte de dos agentes de EU durante un accidente vehicular luego de realizar un operativo conjunto.

Entre los fallecidos están Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Manuel Genaro Méndez, agente de dicha institución, y dos agentes de la Embajada de EU.

Los hechos ocurrieron en la carretera que va de Morelos a la localidad de Guanochi cuando perdieron el control del vehículo y este se desbarrancó.

Sheinbaum dice que no sabía sobre colaboración del Gobierno de Chihuahua con agentes de EU

Al ser cuestionada sobre la muerte de dos agentes de Estados Unidos en Chihuahua, la presidenta Sheinbaum reconoció que su Gobierno no tenía información de una colaboración.

“No estábamos enterados, fue decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua”, puntualizó la mandataria.

Sheinbaum lamentó el fallecimiento de los agentes y expresó su solidaridad hacia los familiares, además ofreció colaboración de la embajada para la investigación al respecto del caso.

“Desde ayer el gabinete de Seguridad estableció contacto con el embajador Ron Johnson. Se dio información por parte de la fiscalía que había conocimiento de la colaboración, pero no es así”, aseguró la presidenta.

La mandataria aseguró que como parte de las investigaciones correspondientes se indagará si hubo violaciones a la Ley debido a que se mantiene la política de no interención.

El hecho ocurrió tras desmantelar laboratorios del narco en Morelos, Chihuahua, donde Pedro Oseguera Cervantes, dos agentes de EU y uno más de la Agencia Estatal de Investigación murieron luego de perder el control del auto donde viajaban.

Con información de El Financiero