Checo Pérez celebra actualizaciones de Cadillac en Miami

El piloto mexicano, Checo Pérez, celebró los pasos que ha dado Cadillac en el inicio de temporada y las actualizaciones que mostraron en el Gran Premio de Miami, que le permitieron finalizar en la posición 16.

Luego de la carrera celebrada en el circuito callejero de Miami, Checo Pérez señaló que deben analizar el nuevo paquete de actualizaciones, pues indicó que el MAC26 es capaz de competir con los autos de la parte media de la parrilla, pero deben trabajar mejor los neumáticos para aguantar el ritmo.

“Ayer fue algo similar y hoy ocurrió lo mismo. Hay trabajo por hacer, pero tengo confianza; creo que vamos en la dirección correcta. Puedo ver que, en ocasiones, antes de que la degradación aparezca seriamente, podemos estar con ellos en la zona media, pero ellos simplemente son capaces de aumentar mucho el ritmo”, declaró.

“Necesitamos llevar este paquete de vuelta a la fábrica para analizarlo todo y ver qué dirección tomar, pero siento que no estamos muy lejos de hacer algunos ajustes y seguir avanzando”.

“Hay algo que analizar ahí, pero al mismo tiempo, entender este paquete técnico será clave para progresar de cara a Canadá, porque necesitamos comprenderlo mejor y tratar de aportar soluciones más efectivas”, expuso ante los medios de comunicación.

El tapatío mencionó que su rival directo en este momento se llama Aston Martin, por lo que no desean quedarse atrás en la parrilla.

“Todavía queda mucha temporada, pero obviamente tenemos mucha prisa por encontrar rendimiento, porque sabemos que Aston Martin va a seguir mejorando y no queremos quedarnos atrás. Solo nos faltó un poco de gestión en la degradación. Creo que estábamos degradando los neumáticos un poco de más y considero que elegimos el compuesto duro que, viéndolo en retrospectiva, yo habría optado por el blando”, dijo.

Checo Pérez resaltó la pelea en pista que tuvo con Fernando Alonso y las acciones que tuvieron en la segunda mitad de la carrera.

“Hoy competimos. Fue muy divertido luchar con Fernando Alonso al final.

Desafortunadamente, me adelantó, pero en general fue una buena batalla que disfruté mucho”.

Con información de ESPN