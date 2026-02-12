No se justifica aval del Gobierno para compra de camiones en Juárez, concesionarios llevan 2 años cobrando tarifa de 12 pesos

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que no existe justificación para que el Estado actúe como aval en la compra de camiones para el transporte público pues con la tarifa de 12 pesos que se estableció en abril del 2023, diversos gremios de concesionarios han tenido la solvencia económica para renovar las flotillas.

Ello en relación a las declaraciones que han hecho diversos concesionarios juarenses, entre ellos la Unión Nacional de Transportistas (UNTRAC) respecto a que, el anuncio que hicieron de comprar camiones eléctricos nuevos, requiere del aval del Gobierno del Estado.

“Me encantaría que me dieran una justificación, el objetivo primordial del Gobierno del Estado es darle un buen servicio a los usuarios. Imagínense cómo justificamos nosotros, en un entorno económico recesivo, que el Gobierno del Estado le subsidie la compra de los autobuses a las personas que hacen negocio con esos autobuses. Entonces, además, particularmente esa organización, buena parte de sus agremiados, tienen camiones que no cumplen con los mínimos requisitos”.

El secretario recordó que en la ciudad de Chihuahua, el 96 por ciento de los camiones del transporte público ya cumplen con una antigüedad menor a los 10 años en el año-modelo, mientras que en Ciudad Juárez, grupos como la UNTRAC continúan cobrando la tarifa de 12 pesos sin cumplir con el compromiso de renovar la flotilla.

“Así como sucedió en Chihuahua, y creo que vale la pena que se reconozca de esa manera, así como sucedió en Chihuahua, después de la actualización de la tarifa en donde financieramente fue viable que se adquieran unidades nuevas y hoy alcanzamos hasta un 96 por ciento, pues que ellos que han usufructuado y que le han cobrado una tarifa completa desde hace alrededor de dos años a los juarenses, porque ellos piden ahora subsidio del Gobierno, pero yo no he visto que hayan dejado de cobrar los 12 pesos de la tarifa completo”.