“No queremos un INE sometido a Morena”: PRI exige investigación a fondo por presuntas irregularidades en el órgano electoral

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Alex Domínguez, exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación exhaustiva, objetiva y transparente sobre los presuntos actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades administrativas señalados durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

El dirigente priista recordó que el pasado 4 de noviembre la dirigencia nacional del PRI presentó una denuncia penal ante la FGR contra Guadalupe Taddei, José Alfredo Hernández Casillas y otras personas presuntamente involucradas, por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Señaló que las autoridades competentes tienen la responsabilidad de investigar los hechos denunciados, preservar las evidencias, esclarecer el destino de los recursos públicos y, en su caso, proceder legalmente contra quienes resulten responsables.

Por su parte Janeth Montes López secretaria general del CDE, cuestionó el respaldo político que recibió Guadalupe Taddei por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su llegada al organismo electoral en 2023 y ahora desde el gobierno federal que busca protegerla a toda costa.

La dirigente sostuvo que Morena debe explicar sus decisiones y respaldos políticos, sin que ello sustituya la obligación de las autoridades de determinar las responsabilidades individuales mediante las investigaciones correspondientes.

“La autonomía del INE debe estar por encima de cualquier interés político o partidista. Las denuncias deben investigarse hasta sus últimas consecuencias, con pleno respeto a la legalidad y a la presunción de inocencia”, expresó.

En relación con el proceso de designación de la próxima presidencia del Instituto Nacional Electoral, Alex Domínguez destacó la necesidad de establecer mecanismos públicos y transparentes que permitan conocer los requisitos, criterios de evaluación, trayectoria y experiencia de quienes aspiren a encabezar el organismo.

Consideró indispensable que el Comité Técnico de Evaluación actúe con independencia, solvencia ética y criterios verificables, garantizando que cada etapa del procedimiento pueda ser revisada por la ciudadanía.

Subrayó que la Cámara de Diputados debe privilegiar la construcción de acuerdos amplios para fortalecer la legitimidad de las instituciones electorales y evitar que las mayorías legislativas se traduzcan en decisiones exclusivamente partidistas.

También recordó que, aunque la insaculación constituye un mecanismo previsto constitucionalmente, el diálogo y la construcción de consensos deben ser prioritarios para garantizar la confianza ciudadana.

Finalmente, el congresista del tricolor reiteró que el PRI mantendrá una postura de vigilancia institucional sobre las investigaciones y los procedimientos relacionados con la conducción del INE, particularmente ante la importancia del proceso electoral de 2027.

“México necesita instituciones electorales sólidas, independientes y transparentes. Quien encabece el INE debe responder a la Constitución, a la legalidad y a la voluntad ciudadana, nunca a los intereses de un gobierno o de un partido político”, concluyó.