No por mucho madrugar amanece más temprano, nosotros respetamos los tiempos electorales: Movimiento Ciudadano

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, advirtió que los “partidos de la vieja política” violan la Ley al adelantarse a los tiempos electorales, por lo que afirmó que MC será respetuoso de este proceso.

“No por mucho madrugar amanece más temprano. Lo primero que tenemos que decir es que todas las fuerzas de la vieja política están violando la Ley. Están haciendo actos anticipados, ilegales, con recursos públicos, con dinero privado inexplicable”, aseguró Sánchez Villegas.

El también diputado local de MC añadió que “esto genera evidentemente una violación a las reglas electorales. Imagínate la hipocresía. Hablar de una reforma política mientras violan permanentemente la Ley, sin ningún reparo”.

“Nosotros vamos a ser respetuosos de este proceso, como lo hemos hecho en otros, respetaremos los tiempos electorales, e insisto, no por mucho madrugar amanece más temprano. La gente está hastiada de este despilfarro de dinero público, privado, inexplicable, que están utilizando en campañas anticipadas, en espectaculares, en revistas, en entrevistas, en panfletos, un día sí y otro también”, concluyó el legislador y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.