“No podía haber esta sombra de conflicto de interés en el INE”: Sheinbaum pide mantener investigación sobre el caso Taddei tras su renuncia

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó este lunes a mantener la investigación sobre los señalamientos de corrupción contra Guadalupe Taddei pese a su renuncia al Instituto Nacional Electoral (INE).

La mandataria afirmó que se debe llevar a cabo una auditoría en la que se revisen estas acusaciones de abuso o privilegios al interior del instituto.

“Me parece que con los señalamientos que se hicieron no podía haber esta sombra de conflicto de interés en el INE y qué bueno que ella toma la decisión de separarse“, dijo a la prensa.

Sheinbaum aseguró que la salida de Taddei no obedece a su conducta personal ni a su desempeño como funcionaria, y se debe a los señalamientos por mal manejo de recursos públicos o conflicto de interés.

“Tiene que investigarse y ella toma la decisión para proteger al INE de separarse del cargo para que se haga la investigación (…) si hay un mal manejo de recursos públicos, si hubo conflicto de interés, que se investigue. Y ella tomó una decisión de separarse del cargo, que es bueno para que pueda investigarse adecuadamente”, insistió.

Sheinbaum también compartió su rechazo a la actitud que se observa en el video donde el contratista del INE y apoderado de Cajas Graf, José Alfredo Hernández Casillas, aparece junto al hijo de Taddei, Jorge Francisco Piñeda, en un lujoso hotel y le dice “París a tus pies, chamaquito”.

“Claro que nosotros no podemos permitir que eso suceda en México y no como un asunto personal de la presidenta, nosotros tenemos que garantizar la transparencia y la honestidad“, dijo ante la pregunta de la prensa de si estas imágenes le habían causado indignación.

Sin embargo, la presidenta también abogó por frenar los ataques personales en contra de Taddei al afirmar que la oposición impulsó una ” burla misógina, machista” durante el fin de semana.

“No se puede aplaudir un linchamiento a un una vida personal. Repito, por un lado tiene que hacerse la investigación de cualquier conflicto de interés que haya habido en el INE (…) una cosa es un señalamiento de posible abuso o conflicto de interés y otra cosa muy distinta es celebrar esta crítica personal a una mujer particularmente”, añadió.