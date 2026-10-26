Entre huesos, flores y tradición: alistan operativo para la Feria del Hueso 2026

Un total de 100 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), distribuidos en 25 unidades, serán desplegados como parte del operativo de vigilancia para la Feria del Hueso 2026, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Chihuahua.

El subdirector de la DSPM, Octavio Acosta, informó sobre el dispositivo de seguridad que busca mantener el orden y brindar protección a las familias que acudan a los panteones y zonas comerciales instaladas con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, detalló que la feria tendrá un horario de 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Los comerciantes comenzarán a instalarse previo al arranque de las actividades y deberán retirarse el 3 de noviembre. Para esta edición se habilitarán cuatro panteones, donde se han otorgado más de mil permisos, además de espacios en camellones y otros puntos, con más de 700 lugares disponibles únicamente en el Panteón de San Jorge. Las autoridades estiman una afluencia de alrededor de 4 mil visitantes diarios.

Fuentes agregó que 14 dependencias municipales y estatales trabajarán de manera coordinada. La Dirección de Gobernación Municipal dispondrá de 30 inspectores para supervisar los filtros de acceso, verificar que los comerciantes cuenten con documentación en regla y revisar que los productos y alimentos cumplan con las disposiciones correspondientes. Asimismo, la Coordinación Municipal de Protección Civil asignará 14 elementos para inspeccionar instalaciones eléctricas y dispositivos de gas, con el objetivo de prevenir accidentes. Las autoridades hicieron un llamado a comerciantes y visitantes a respetar las indicaciones de seguridad durante el desarrollo de la feria.