Nancy “La China” Frías impulsa el liderazgo juvenil con “China Camp” en Majalca

El campamento reunió a jóvenes en un espacio de capacitación y convivencia, con herramientas de comunicación política, desarrollo personal y liderazgo.

Chihuahua, Chih.— Con el objetivo de que más jóvenes cuenten con herramientas para desarrollar sus ideas y participar en sus comunidades, la diputada Nancy “La China” Frías impulsó “China Camp”, un campamento de formación y convivencia en Majalca.

Durante el encuentro, las y los participantes recibieron capacitaciones de Ileana Esparza, estratega política, quien abordó temas de comunicación política, y de Felipe Macías, coach empresarial, quien compartió herramientas de desarrollo personal y liderazgo. Estas actividades se complementaron con espacios de convivencia e intercambio de ideas.

Por su parte, Nancy Frías compartió un mensaje sobre la importancia de reconocer el potencial propio, tener claro el propósito y trabajar con determinación para alcanzar sus metas. Destacó que el liderazgo se construye con preparación, pero también al escuchar, trabajar en equipo y comprometerse con los demás.

La legisladora señaló que abrir estos espacios permite a las juventudes fortalecer sus habilidades y encontrar acompañamiento para convertir sus ideas en proyectos que aporten a su entorno. En ese sentido, subrayó que creer en las nuevas generaciones implica ofrecerles oportunidades concretas para aprender y participar.

Asimismo, expresó a las y los asistentes que cuentan con ella como una aliada y amiga, dispuesta a escucharlos y acompañarlos en sus proyectos.

Con “China Camp”, Nancy “La China” Frías reafirmó su compromiso de impulsar la formación de jóvenes y abrir espacios para que asuman un papel activo en la construcción de un mejor Chihuahua.