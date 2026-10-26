Transportistas realizan protesta pacífica en caseta Sacramento, reclaman inseguridad en carreteras

Integrantes de la Honorable Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Hamotac) se encuentran en la caseta de Sacramento en una manifestación pacífica.

Víctor Alonso Meraz Fuentes, delegado estatal de Hamotac señaló que a las 11:00 horas se llevará a cabo una reunión de transportistas con la Secretaría de Gobernación (Segob) de la cual, en función de los acuerdos que se tomen, se definirá si toman o no las principales carreteras del país.

Se trata de una movilización en la que participan diversas organizaciones de transportistas cuya principal exigencia es la seguridad de las carreteras, señalando que constantemente sufren robos e incluso asesinatos.

Señalan que Guanajuato es una de las zonas más inseguras del país, así como algunos tramos de Puebla, México, Querétaro y Veracruz.

Asimismo, reclaman casos de extorsión por agentes de seguridad carretera y altos costos en los trámites.