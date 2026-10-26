Transportistas amenazan con bloquear carreteras y casetas por inseguridad y altos costos

Organizaciones del autotransporte de carga advirtieron sobre posibles movilizaciones y bloqueos en carreteras y casetas del país, ante las problemáticas que enfrenta el sector por la inseguridad en las vías de comunicación, el incremento en los costos operativos y presuntos actos de corrupción relacionados con permisos de circulación, carga y descarga.

En días pasados, el presidente nacional de HAMOTAC, Carlos García Álvarez, anunció la posibilidad de un paro nacional al que se sumarían la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Heroica Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales, con el propósito de exigir soluciones a las dificultades que afectan a los operadores y empresarios del ramo.

Entre las principales inconformidades se encuentran los asaltos en carretera, el aumento en las tarifas de las casetas y el precio del diésel, así como los costos de permisos municipales para realizar maniobras de carga y descarga. Los transportistas señalaron que, pese a contar con autorizaciones expedidas por las autoridades federales, enfrentan restricciones y sanciones en algunos municipios, situación que, aseguran, deriva en multas excesivas y mayores gastos para las empresas.

A esta problemática se suma la falta de paraderos seguros, particularmente en el sur del país, donde los operadores deben recorrer distancias superiores a los 300 kilómetros antes de detenerse a descansar, como medida preventiva ante el riesgo de asaltos. Los representantes del sector sostienen que los gastos de operación reducen considerablemente sus márgenes de utilidad, por lo que esperan concretar una reunión con autoridades federales en la Ciudad de México. Advirtieron que, si no obtienen respuestas a sus demandas, podrían emprender acciones en carreteras y casetas de cobro en distintas regiones del país.