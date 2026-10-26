Transportistas tendrán presencia en 3 casetas, convocó Sebog a secretarios vía virtual

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que derivado del paro nacional de transportistas este lunes, habrá manifestación pacífica en las casetas de Chihuahua, Juárez y Jiménez.

Asimismo, dijo que ayer por la tarde se convocó a una reunión virtual por parte de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) para conocer la situación particular de cada entidad federativa.

De la Peña Grajeda mencionó que en la reunión, él expreso que el Gobierno de Chihuahua mantiene un canal de comunicación permanente con el gremio de transportistas y que a diferencia de otras entidades, aquí las manifestaciones serán pacíficas, sin generar bloqueos en las carreteras.

Agregó que aparentemente la principal causa de la manifestación a nivel nacional es una modificación en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2027 con lo cual, habría afectación para los transportistas por el incremento del costo en ciertos trámites.

Cabe señalar que en la caseta de Sacramento se registra presencia de la Honorable Asociación Mexicana de Organizaciones de Transporstistas (Hamotac) quienes están a la espera de conocer los acuerdos de la reunión que inició hoy a las 11 horas en la Ciudad de México entre representantes del gremio y Segob.