Exige Arturo Medina investigaciones serias contra Taddei: “No debe quedar impune”

Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, exigió que las autoridades federales realicen investigaciones exhaustivas, serias y transparentes sobre los señalamientos de presunta corrupción que rodean la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador priista sostuvo que la salida de Taddei del organismo electoral no puede convertirse en una vía para evadir responsabilidades y advirtió que, de comprobarse irregularidades, deben aplicarse las sanciones correspondientes, sin consideraciones políticas ni privilegios.

“La renuncia no borra las responsabilidades. Estamos hablando de la institución que tiene en sus manos la democracia de México. Si hubo corrupción, debe investigarse hasta sus últimas consecuencias y castigarse con todo el peso de la ley. No debe quedar impune”, expresó.

Medina señaló que los cuestionamientos relacionados con posibles conflictos de interés, contrataciones irregulares y manejo indebido de recursos públicos ameritan la intervención decidida de las instituciones encargadas de investigar y fiscalizar el ejercicio del poder público.

En ese sentido, pidió que la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, la Fiscalía General de la República actúen con absoluta independencia, sin permitir que intereses políticos interfieran en el esclarecimiento de los hechos.

El legislador advirtió que la aplicación de la justicia no puede ser selectiva ni responder a conveniencias políticas, por lo que exigió que las autoridades actúen con el mismo rigor frente a cualquier señalamiento de corrupción, independientemente de la filiación partidista, las relaciones personales o la cercanía de los involucrados con el poder.

“La justicia no puede utilizarse para perseguir adversarios y proteger aliados. Si las autoridades tienen elementos para investigar a unos, deben tener la misma determinación para investigar a todos. La ley no puede aplicarse dependiendo de quién sea el señalado o de qué tan cercano sea al gobierno en turno”, puntualizó.

“El INE es una de las instituciones más importantes para la vida democrática del país. Cualquier conducta que comprometa su integridad representa un asunto de enorme gravedad. No podemos permitir que las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres y confiables queden bajo sospechas que nunca se esclarezcan”, afirmó.

El coordinador parlamentario destacó que México necesita autoridades electorales independientes, transparentes y sujetas a una rendición de cuentas permanente, particularmente ante la proximidad del proceso electoral de 2027.

Asimismo, consideró indispensable que las investigaciones no se limiten a la actuación de la expresidenta del organismo, sino que alcancen a cualquier funcionario, particular o empresa que pudiera estar involucrado en posibles irregularidades.

Medina insistió en que la credibilidad de las instituciones de justicia depende de su capacidad para actuar sin distinciones y advirtió que tolerar posibles actos de corrupción por razones políticas debilita la confianza ciudadana en el Estado de derecho.

Finalmente, Arturo Medina sostuvo que la defensa de la democracia también exige combatir cualquier acto de corrupción dentro de las instituciones que la sostienen.

“No basta con cambiar a quien encabeza una institución. Hay que esclarecer lo ocurrido, deslindar responsabilidades y garantizar que nunca más se utilice un organismo tan importante para intereses ajenos a la democracia. México merece instituciones limpias, fuertes y verdaderamente independientes”, concluyó.