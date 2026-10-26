Deben investigarse acusaciones contra Tadei aunque haya dejado presidencia del INE: Santiago

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que la renuncia de Guadalupe Tadei Zavala como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) no debe ser un motivo para que se deje de lado una investigación exahustiva sobre las acusaciones que versan en su contra.

Dijo que las y los mexicanos merecen conocer la verdad en torno a los motivos que orillaron a Guadalupe Tadei a dejar la presidencia del organismo.

Asimismo, dijo que será el Poder Legislativo Federal quien deberá nombrar a una nueva o nuevo titular del INE, misma que tendrá la responsabilidad de conducir el proceso electoral que está en curso y que culminará en 2027 con la elección de cientos de cargos de representación popular.

Cabe señalar que la renuncia de Guadalupe Tadei ocurre en medio de acusaciones por presuntos conflictos de interés al haberse concedido contratos de proveeduría con una empresa que tiene por representante legal a quien fungía como su chófer particular.