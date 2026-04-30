No más cargadores tradicionales: esta es la tecnología que los está reemplazando en 2026

Los cargadores con cable nos han acompañado desde el lanzamiento del primer celular, hace más de 50 años. Sin embargo, el auge de la tecnología inalámbrica está ganando terreno también entre los dispositivos de carga.

Si bien los primeros cargadores inalámbricos, del tipo denominado Qi, no llegó a calar lo suficiente entre los usuarios por su escasa compatibilidad con la mayoría de celulares, la nueva tecnología Qi2 se perfila como un duro contendiente para los siempre fiables cargadores con cable.

Inspirado en el sistema MagSafe de Apple, Qi2 utiliza imanes para garantizar una alineación precisa entre el cargador y el dispositivo, explica la marca Zens. Esta precisión magnética facilita que el teléfono encuentre el punto de carga óptimo, lo que permite alcanzar una potencia de hasta 15 vatios y minimiza las pérdidas de energía por desalineación. La universalidad y seguridad de Qi2 están garantizadas por el Wireless Power Consortium (WPC), que vela por la eficiencia y la interoperabilidad entre marcas.

Compatibilidad ampliada y accesibilidad para usuarios de Apple y Android

Uno de los principales avances de Qi2 reside en su compatibilidad. En el ecosistema de Apple, todos los modelos desde el iPhone 12 incorporan el sistema MagSafe, lo que los hace plenamente compatibles con la carga Qi2. En el caso de Android, los modelos más recientes, como el Samsung Galaxy S25 y el Google Pixel 10, admiten esta tecnología de fábrica; para otros dispositivos, basta con emplear una funda con anillo magnético, similar a las que se utilizan en el ecosistema MagSafe.

La interoperabilidad es clave: un cargador Qi2 puede recargar cualquier dispositivo compatible, sin importar la marca. Incluso los teléfonos que solo admiten Qi clásico pueden beneficiarse de la carga inalámbrica con accesorios adecuados. Esta flexibilidad facilita la transición para usuarios con equipos de distintas generaciones o marcas.

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Qi2.2 y la carga de 25W: velocidad y eficiencia para los nuevos dispositivos

La evolución del estándar no se ha detenido. En abril de 2025, el WPC lanzó Qi2.2.1, también conocido como Qi2 25W, que eleva la potencia máxima a 25 vatios. Esta mejora permite cargar smartphones y accesorios compatibles en menos tiempo y con mayor eficiencia térmica. El nuevo sistema mantiene la alineación magnética, pero añade más potencia sin sacrificar la seguridad ni la universalidad, dos requisitos clave para los usuarios actuales.

Entre los primeros teléfonos compatibles con Qi2.2.1 figuran el iPhone 16 y posteriores, así como el Samsung Galaxy S25 y el Google Pixel 10. El listado de dispositivos se amplía de forma continua y se prevén próximos lanzamientos de auriculares y relojes inteligentes habilitados para este tipo de carga. Los cargadores Qi2 adaptan la energía suministrada, cuidando la batería y optimizando el rendimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas técnicas y operativas de Qi2 frente a los cargadores tradicionales

La tecnología Qi2 ofrece mejoras sustanciales respecto a los cargadores alámbricos y a la primera generación inalámbrica, de acuerdo con Wired:

Eficiencia mejorada: el uso de imanes garantiza una alineación perfecta entre las bobinas de carga, lo que reduce la pérdida de energía y el calor generado durante el proceso.

el uso de imanes garantiza una alineación perfecta entre las bobinas de carga, lo que reduce la pérdida de energía y el calor generado durante el proceso. Carga más rápida: el estándar Qi2 permite velocidades de hasta 15W, mientras que la versión Qi2.2 eleva la potencia hasta 25W en dispositivos compatibles, acortando significativamente los tiempos de carga.

el estándar Qi2 permite velocidades de hasta 15W, mientras que la versión Qi2.2 eleva la potencia hasta 25W en dispositivos compatibles, acortando significativamente los tiempos de carga. Compatibilidad universal: cualquier cargador Qi2 puede alimentar cualquier dispositivo Qi2, ya sea iPhone o Android, facilitando el uso de un solo cargador para múltiples marcas y modelos.

cualquier cargador Qi2 puede alimentar cualquier dispositivo Qi2, ya sea iPhone o Android, facilitando el uso de un solo cargador para múltiples marcas y modelos. Adaptabilidad: los cargadores Qi2 pueden comunicarse con los dispositivos para ajustar la cantidad de energía suministrada según las necesidades específicas, optimizando el rendimiento y la seguridad.

los cargadores Qi2 pueden comunicarse con los dispositivos para ajustar la cantidad de energía suministrada según las necesidades específicas, optimizando el rendimiento y la seguridad. Mayor seguridad: mejor gestión del calor y detección de objetos extraños, lo que reduce riesgos y protege la vida útil de la batería.

mejor gestión del calor y detección de objetos extraños, lo que reduce riesgos y protege la vida útil de la batería. Compatibilidad con accesorios: es posible cargar teléfonos que solo admiten Qi clásico utilizando una funda con anillo magnético, ampliando el acceso a la tecnología sin necesidad de cambiar de dispositivo.

es posible cargar teléfonos que solo admiten Qi clásico utilizando una funda con anillo magnético, ampliando el acceso a la tecnología sin necesidad de cambiar de dispositivo. Ampliación a otros dispositivos: Qi2 es compatible no solo con teléfonos, sino también con auriculares, relojes inteligentes y tabletas, lo que facilita la integración de la carga inalámbrica en todo el ecosistema tecnológico del usuario.

El Wireless Power Consortium prevé expandir Qi2 a auriculares, relojes inteligentes y tabletas. (Europa Press)

Un ecosistema en expansión: accesorios, wearables y futuro cercano

El nuevo estándar no solo está pensado para teléfonos. El Wireless Power Consortium confirmó que Qi2 ampliará su alcance a una gama cada vez mayor de dispositivos, incluidos auriculares, relojes inteligentes y tabletas. Esta universalidad apunta a un futuro en el que un solo cargador pueda alimentar diferentes aparatos del hogar o la oficina, aportando simplicidad y eficiencia a la rutina tecnológica cotidiana.

La transición hacia la carga inalámbrica universal ya está en marcha. Fabricantes líderes como Apple, Samsung y Google respaldan el nuevo estándar, y la disponibilidad de accesorios compatibles crece a ritmo sostenido. La adopción de Qi2 y sus versiones mejoradas anticipa el fin de los cargadores con cable como opción mayoritaria, consolidando una nueva era en la alimentación de dispositivos electrónicos.