“No hay de otra, o fue la FGE o la SSPE”: Sheinbaum por caso de agentes de EU en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los posibles responsables de buscar la cooperación de agentes de la CIA en la localización de un narcolaboratorio en Chihuahua podrían ser la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que “no hay de otra”, luego de que no se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la participación de los agentes en operaciones en el estado de Chihuahua.

“O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución”, dijo luego de ser cuestionada al respecto.