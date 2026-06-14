Colombia dice que Julián Quiñones siempre prefirió a México

El gol de Julián Quiñones con la Selección Mexicana, en el inicio del Mundial 2026, ha generado eco en todo el mundo, incluso dentro de la Federación Colombiana de Futbol, donde ahora se revela que ‘le rogaron’ para que jugara con ellos, pero él se negó ya que prefería al Tri.

Desde que se naturalizó, hasta sus primeros llamados con la Selección Mexicana, siempre hubo comentarios de que ‘juega con México porque en Colombia no da el ancho’, pero ahora estas versiones quedan aún más en el olvido.

Quiñones rechazó ‘ruegos’ de Colombia por México

En plática para la cadena Win Sports, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Futbol, fue cuestionado por Quiñones y por qué no está jugando con el país hoy en día, a lo que contestó muy claro.

“A Julián Quiñones el técnico personalmente lo llamó. Lo convocó. Inicialmente dijo que sí, pero después él mismo llamó y dijo que no, que prefería jugar para la Selección de México. Que quede absolutamente claro que siempre estuvo en el radar del profesor (Néstor) Lorenzo. Su decisión personal era que prefería jugar con la Selección de México, hay que respetarla”, comentó.

🇨🇴🎙️"A Julián Quiñones el técnico lo convocó. Inicialmente dijo que sí, pero después nos llamó y manifestó que prefería jugar para la selección de México. Fue una decisión personal y hay que respetarla. Lo mismo ocurrió con Cristhian Mosquera; el jugador expresó que su sueño era… pic.twitter.com/ADxwvJM3zN — Win Sports (@WinSportsTV) June 13, 2026

Ramón Jesurún dice que, tanto Julián Quiñones como Christian Mosquera, fueron llamados al conjunto cafetalero, pero el primero quiso estar con México y el segundo con España.

“En ambos casos ha sido muy claro el acompañamiento, el pedido del cuerpo técnico hacia ellos, y la decisión de por qué no están aquí, es decisión de los jugadores”, mencionó.

Finalmente y siendo lo que más generó eco, Ramón Jesurún admite que desde Colombia ‘le rogaron’ a Julián Quiñones para que estuviera con su Selección, pero siempre les dijo que ‘no’.

“Hablan personas por desconocimiento y dicen, ‘¿Colombia no lo vio?’. Lo vimos, lo buscamos, le rogamos que viniera y nos dijo que no. Hay que respetar la decisión. Caso cerrado, como el programa de televisión”, sentenció.

Con información de FoxSports