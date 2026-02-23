No descarta Bonilla que en Chihuahua haya integrantes del CJNG

El mandatario capitalino, Marco Bonilla Mendoza dijo no descartar que en Chihuahua haya miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación ya que se trata de una organización criminal internacional.

El presidente municipal dejó claro que no es algo que tengan bien identificado como otras células criminales que constantemente se disputan las plazas para la comercialización de drogas y personas.

Refuerza Policía Municipal blindaje preventivo y vigilancia en la capital

Ayer mientras el terror se vivía en Jalisco, la DSPM emitió un comunicado con el objetivo de fortalecer la tranquilidad de las familias chihuahuenses, la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegó un operativo especial de blindaje preventivo y vigilancia en distintos puntos estratégicos de la capital.

En estas acciones participan grupos especiales como Halcón I, así como unidades de inteligencia y patrullaje estratégico, quienes realizan revisiones y recorridos focalizados para inhibir conductas delictivas y reforzar la presencia policial en zonas prioritarias.

El operativo cuenta además con el respaldo del sistema de videovigilancia y demás herramientas tecnológicas, lo que permite una respuesta más oportuna y eficaz ante cualquier situación de riesgo.

De manera paralela, se mantienen estrategias permanentes de coordinación con las corporaciones que integran la Mesa Regional de Seguridad, fortaleciendo el trabajo interinstitucional para consolidar acciones preventivas y garantizar la paz y el orden público en la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de servir y proteger, redoblando esfuerzos para conservar espacios seguros, de sana convivencia y tranquilidad para todas las familias de Chihuahua Capital.