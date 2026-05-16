Ninguna persona que no sea honrada puede esconderse bajo el halo de la 4T: Sheinbaum

Kanasin, Yuc. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la transformación continua. “Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”. En su díscurso ante decenas de estudiantes sostuvo que : “Los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México. Y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México”.

Tras inaugurar un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos para avanzar en hacer efectivo el derecho a la educación, la presidenta Sheinbaum sostuvo que la transformación continua.

Poco antes, hizo un recuento desde sus años de lucha universitaria por mayor educación y la defensa de la gratuidad de la universidad, en un contexto en que los gobiernos neoliberales concebían la educación como un privilegio para quienes la podían pagar.

A 40 años de esas luchas estudiantiles, su gobierno está ampliando el derecho a la educación con el crecimiento de los planteles de las universidades Rosario Castellanos. Habló también de la expansión de la cobertura de salud, de las obras del Tren Maya, de las becas estudiantes, de un conjunto de acciones para garantizar los derechos sociales.

“¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué antes no se podía? Por una sencilla razón, no somos corruptos, nosotros no robamos el dinero del pueblo. Por eso podemos venir a Yucatán, a Campeche, a cualquier entidad de la República a reunirnos con ustedes para decirles todo lo que está haciendo el gobierno de México. Esa es la gran diferencia.

“No se les olvide nunca, porque los derechos conquistados del pueblo se pueden perder si no somos conscientes de lo que tenemos, si no somos conscientes de lo que el pueblo de México ha logrado. Porque no es solo la Presidenta. Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo, y por eso jamás voy a traicionar al pueblo de México”.

Poco antes, en su discurso de bienvenida, el gobernador de la entidad Joaquín García Mena pidió el apoyo de la federación para enfrentar los problemas de agua, movilidad y seguridad en la zona metropolitana de Mérida. Señaló que el crecimiento urbano en la capital del estado ha provocado problemas en el suministro y presión del agua en la zona conurbada; además, está saturando las vialidades y requiere del reforzamiento de la infraestructura.

Por ello, dijo que el gobierno del estado está en condiciones de solicitar un crédito por mil 500 millones de pesos para cofinanciar con el gobierno federal las obras que se requieren para atender esta problemática. En respuesta, hacia el final de su discurso, Sheinbaum le ofreció apoyo para realizar las acciones en infraestructura hidráulica.

Más tarde, a través de sus redes sociales, la mandataria ratificó su mensaje sobre la continuidad de la transformación que no será detenida.

Y añadió : “hoy el pueblo está despierto, consciente y organizado. Y por eso les decimos con firmeza: ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretendan usar este movimiento para proteger intereses personales, ni ningún gobierno extranjero que quiera poner condiciones sobre nuestra nación, van a doblegar la dignidad del pueblo de México”.

Sheinbaum aseveró en su mensaje en redes sociales que la transformación se sustenta en la fuerza social del movimiento pues en estos tiempos las decisiones ya no las toman las élites, ni obedecen a los intereses económicos o las toman los gobiernos de fuera. “ Mientras exista esa unión por la justicia, la democracia y la dignidad, la transformación seguirá avanzando.”