“Ningún partido político puede ser paraguas para delinquir”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningun partido político debe de ser usado para delinquir después de que el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fuera detenido por presuntamente extorsionar a empresarios y ciudadanos del municipio.

En conferencia de prensa realizada desde Michoacán, la mandataria aseguró que la detención del morenista se realizó a partir de una serie de denuncias presentadas por parte de empresarios pequeños, medianos y grandes de la zona a la Fiscalía General de la República (FGR), el Gabinete de Segurido e incluso a ella misma.

“Se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer. Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse”, enfatizó.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló que incluso ciudadanos señalaron haber sido víctimas de irregularidades y varios delitos por parte del presidente municipal.

“Se inició una carpeta de investigación ahora que con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy y todo el Gabinete de Seguridad aportó información sobre este sobre este caso. Hubo un gran trabajo de de recopilación de información por parte de inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia de la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia”, añadió García Harfuch.

Asimismo, Sheinbaum explicó que Rivera Navarro fue seleccionado como candidato de Morena porque no había investigaciones en su contra en la fiscalía de Jalisco o en la fiscalía federal previo a la campaña.

“No había ninguna carpeta de investigación ni ningún indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia organizada o que al llegar al la presidencia municipal, pues iba a hacer actos de corrupción, malo sería que una vez que uno sabe no actúe”, añadió la presidenta.