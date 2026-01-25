Niegan cirugía a paciente del ISSSTE, sin fecha por falta de insumos

Una denuncia a través de redes señala que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha negado una cirugía de urgencia a una de sus derechohabientes por falta de insumos.

La hija de la paciente señaló que un médico especialista de la Delegación Chihuahua la diagnosticó a su mamá un tumor cerebral y ordenó una craneotomía de urgencia, ya que existe riesgo de daño cerebral si no se realiza la intervención.

Al respecto, el Hospital Lázaro Cárdenas no ha realizado la cirugía argumentando que no cuenta con el material quirúrgico necesario.

Entre los argumentos que el Hospital ha dado para no programar la cirugía es que no hay presupuesto, que es inicio de año, que las licitaciones tardan y que posiblemente en abril puedan darle una fecha.

En los comentarios de la publicación, la cuenta de ISSSTE-Chihuahua aseguró que daría seguimiento al caso, sin embargo, a un día de haberse comprometido a dar respuesta, la familia de la derechohabiente denuncia negligencia por parte del Hospital.