Ni una sola casilla sin defender: PAN Chihuahua fortalece su ejército electoral

Daniela Álvarez informó que ya cuenta con el 100% de representantes generales y llamó a sumar a todos aquellos ciudadanos que quieren un mejor Chihuahua.

Chihuahua, Chihuahua.— Daniela Álvarez, presidenta del PAN Chihuahua, hizo un llamado al panismo del estado y a la ciudadanía a cerrar filas y construir juntos el ejército que defenderá Chihuahua en 2027 de los narcogobiernos de Morena.

En sesión del Consejo Estatal del PAN, Daniela Álvarez destacó que Acción Nacional ya tiene cubiertas todas las representaciones generales en el estado, lo que representa una base sólida para avanzar hacia la cobertura total de las casillas el día de la jornada electoral.

“Ya tenemos el 100% de representantes generales en todo el estado, pero no es suficiente: no podemos permitir que ni una sola casilla se quede sin representación en 2027”, advirtió Daniela Álvarez.

Puntualizó que el momento exige trabajo, unidad y compromiso total en cada municipio, por lo que exhortó a los presentes a sumarse a la estrategia territorial, enfocada en mantenerse en las calles, hablar de frente con la ciudadanía y sumar a más ciudadanos a las redes del partido desde lo local.

“Hoy más que nunca necesitamos salir, tocar puertas, convencer y sumar. Acción Nacional crece cuando está cerca de la gente, y ese es el camino que estamos siguiendo”, señaló la dirigente estatal.

Durante su mensaje, también respaldó la apertura total del partido a la ciudadanía para participar en la selección de candidaturas, reiterando que el PAN está listo para ser el vehículo de quienes buscan un mejor futuro para Chihuahua.

“Regresamos a nuestros orígenes. Quien tenga aspiraciones rumbo a 2027 puede levantar la mano. Hoy más que nunca Acción Nacional es la única opción de los ciudadanos para frenar esos narcogobiernos”, afirmó Daniela Álvarez.

Finalmente, hizo un llamado a cerrar filas no solo al interior del partido, sino junto a la ciudadanía, para defender Chihuahua y seguir construyendo gobiernos humanistas que den resultados.