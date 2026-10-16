Ni Estado ni Municipio han ofrecido terreno para hospital del ISSSTE, señala delegado

Marcelo Ramírez, delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) señaló que no existe a la fecha un ofrecimiento de terreno para la construcción de un nuevo hospital en la ciudad de Chihuahua.

Anunció que hace dos semanas se llevó a cabo una reunión del Consejo Técnico en la Ciudad de México en donde el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE) abordó la necesidad de un hospital en Chihuahua.

“Mientras no tengamos tierra, no podemos tener hospital. Yo creo que sí, que tienen que sumarse las voluntades ya del municipio, del Estado, de la Federación para poder desbloquear este tema”.

El delegado señaló que anteriormente un empresario ofreció donar el terreno, sin embargo, el tema está en análisis del Departamento Jurídico.